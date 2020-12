Pays riches : Le fossé salarial entre nationaux et migrants est abyssal

Le décalage de salaire entre un travailleur autochtone et un autre issu de la migration est très important, constate un rapport de l’OIT. En Suisse, il est de 6%.

Les travailleurs migrants sont plus nombreux à lutter au front contre la pandémie (archives). KEYSTONE/AP/Eraldo Peres

Les revenus des travailleurs migrants sont en moyenne 13% inférieurs à ceux des nationaux dans les pays riches. Le décalage a augmenté et devrait encore s’étendre avec la pandémie qui a davantage affecté les premiers, a averti lundi à Genève l’OIT.

La situation est très différente selon les pays. Le décalage peut atteindre plus de 40% notamment à Chypre. La Suisse est, elle, beaucoup plus égalitaire avec un chiffre de 0,3% et un décalage de salaire médian de près de 6%. Depuis quelques années, l’inégalité salariale des migrants est plus importante dans plusieurs pays comme l’Italie ou l’Irlande.

Première raison probable du décalage, les migrants sont confrontés dans les différents Etats à des problèmes de discrimination et d’exclusion qui se sont détériorés avec la pandémie, relève l’Organisation internationale du travail (OIT) dans son rapport. Il est encore en revanche impossible pour le moment d’établir l’impact sur leurs salaires.

Mais, dans les prochains mois, «nous nous attendons à une diminution» des rémunérations qui aura «un effet plus important» sur les travailleurs migrants, a dit à la presse une responsable de l’OIT. Les conséquences sanitaires et économiques ont davantage affecté les migrants qui font face à des conditions souvent plus difficiles.

Ceux-ci ne peuvent souvent pas faire de télétravail et sont plus nombreux parmi le personnel qui doit lutter au front contre le coronavirus.

Exposés à une inégalité

Plus largement, plus d’un quart d’entre eux ont des contrats provisoires et 15% travaillent à temps partiel. Ils sont notamment représentés de manière disproportionnée dans l’agriculture et les entreprises industrielles. La différence sur les salaires devrait être observée à la fois dans les pays qui ont subventionné le chômage partiel que dans ceux où le chômage a augmenté.

De leur côté, les femmes migrantes sont discriminées à la fois comme femmes et comme migrantes. Le décalage de rémunérations entre les hommes nationaux et elles atteint 21% dans les pays riches, davantage que la moyenne totale de 16% entre hommes et femmes. Parmi les raisons, les migrantes constituent plus de 70% des travailleurs domestiques.

Outre sur les salaires, les migrants font face à des inégalités d’accès à l’emploi, de conditions, de sécurité sociale ou encore de droits syndicaux, affirme encore une responsable de l’OIT. Dans les pays pauvres et à revenus intermédiaires, ils sont généralement des expatriés provisoires hautement qualifiés. Leur salaire est 18% supérieur à celui des travailleurs non migrants.