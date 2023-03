Lausanne: Des élus vaudois se déchirent à cause du fou rire d’une élue

Longtemps refréné, le fou rire (à partir de la 46e mn) a fini par gagner Florence Germond (PS), dont l’intervention s’est terminée par «sacs à crottes...» Si une partie du Conseil communal a été contaminée, mardi soir, par le rire de la responsable de la propreté urbaine de la Ville, dans les rangs du PLR, on l’a mauvaise. «Puisque vous ne pouvez pas vous empêcher de pouffer de rire, pourriez-vous répondre par écrit», a réagi en direct la PLR Françoise Piron, dont la question sur une poubelle a causé ce relâchement.

«Une question sérieuse a été tournée en dérision. Le mépris n’a pas sa place au Conseil communal. Nous exigeons des excuses», proteste Marlène Bérard, responsable du groupe PLR. «La gauche majoritaire est arrogante et méprisante dès qu’on parle des poubelles. Florence Germond n’aurait pas eu la même attitude si on parlait du tremblement de terre en Turquie», tacle le PLR Henri Klunge.

«Réaction inélégante et irrespectueuse»

«J’étais juste fatiguée et j’ai eu un fou rire», explique la conseillère municipale Florence Germond. «Sa réaction est inélégante et irrespectueuse. Ma question n’est pas risible. Je me fais l’écho des préoccupations de la population», plaide Françoise Piron. «Un moment comme ça devrait plutôt détendre l’ambiance», juge Louis Dana (PS). Le Vert’libéral Vincent Vouillamoz est du même avis. «C’est plutôt sympa comme réaction», avance-t-il. «C’est vrai que le Parti libéral-radical s’occupe souvent des poubelles», réagit, pince-sans-rire, l’UDC Valentin Christe.