Le foyer pour les requérants mineurs de l’Étoile va fermer

Le foyer de l’Etoile est constitué de bâtiments préfabriqués et est situé non loin d’une bretelle d’autoroute.

Le foyer pour requérants mineurs, situé dans le secteur de l’Etoile, va fermer ses portes à la fin du mois. La structure, ouverte en 2016, avait fait l’objet de nombreuses critiques, notamment sur les conditions de vie. Deux suicides y avaient eu lieu, en 2019 et en 2022. Sa fermeture avait été maintes fois annoncée et repoussée . C’est finalement contraintes par les besoins du projet du PAV (Praille-Acacias-Vernets) que les autorités ont entériné la clôture des lieux, comme l’expliquent « Le Temps » et la RTS . Elle aura lieu le 27 octobre.

Les quelque 130 résidents, des ados afghans, somaliens, érythréens ou syriens, et la quarantaine d’employés, dont une trentaine d’éducateurs, vont être répartis dans plusieurs lieux du canton: l’établissement collectif de Loëx, à Bernex, un foyer à l’avenue Louis-Casaï, à Meyrin, et dans un centre situé à Versoix, actuellement en négociation. Pour le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, chargé de la Cohésion sociale, cette fermeture est «une avancée importante qui me réjouit», a-t-il déclaré à la RTS, soulignant que Genève accueille actuellement environ 260 requérants d’asile mineurs non accompagnés. Sur le fait de disséminer ces jeunes dans le canton, le magistrat balaie les critiques: «Lorsqu’ils étaient tous au même endroit, on nous critiquait aussi», a-t-il répliqué dans «Le Temps».