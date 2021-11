Devises : Le franc se renforce, quel impact pour la Suisse?

Le franc a pris de la valeur par rapport à l'euro en quelques mois. Tour d'horizon des principales conséquences pour la Suisse.

Le franc s’est récemment renforcé par rapport à l’euro. AFP

La franc fort est de retour: un euro coûte actuellement un peu plus de 1,05 franc. Il faut remonter à avril de l'année dernière pour retrouver un taux de change à un tel niveau. Mais pourquoi le franc s'apprécie-t-il autant? Et quelles sont les conséquences pour l'économie suisse?

Force du franc

Au printemps de cette année, l'euro coûtait 1,11 franc. À mesure que l'économie mondiale se remettait des tensions liées à la pandémie, l'argent des investisseurs est retourné de plus en plus vers d'autres monnaies. Cela a réduit la pression à la hausse sur le franc et l'a rendu relativement bon marché. Mais depuis, le franc a repris de la valeur: fin septembre, l'euro ne valait déjà plus que 1,08 franc. À l'époque, la Banque nationale suisse (BNS) avait considéré que le franc était encore fortement valorisé lors de sa dernière évaluation de la politique monétaire.

Rôle de l'inflation

L'inflation, qui traduit les prix à la consommation, augmente dans de nombreux pays. Mais la hausse est faible en Suisse (+1,2% en octobre), comparée aux 4,1% de la zone euro et aux 6,2% des États-Unis. «Les pays où l'inflation est plus forte ont tendance à avoir une monnaie qui se déprécie», explique à «20 Minuten» Matthias Geissbühler, responsable des investissements chez Raiffeisen Suisse. Par conséquent, les placements en francs sont actuellement plus attrayants par rapport aux autres monnaies. «Le faible taux d'inflation en Suisse attire les fonds et apprécie le franc», explique-t-il. Sa banque anticipe un taux de change de l'euro à 1,06 franc dans les prochains mois.

Lien avec la pandémie

Le renforcement du franc par rapport à l'euro s'est accéléré ces dernières semaines en raison de la situation de la pandémie, avec des pays comme l'Autriche ou l'Allemagne qui ont renforcé leurs mesures, selon Matthias Geissbühler. Le franc en profite: «Avec de telles incertitudes, l'argent revient en Suisse, qui fait office de refuge pour les placements financiers.» Le même effet peut être observé avec l'or. Fin septembre, l'once de métal jaune coûtait 1760 dollars; actuellement, elle avoisine déjà les 1860 dollars.

Les gagnants

Le franc fort profite aux consommateurs: «Les vacances dans l'UE sont désormais moins chères» de même que les achats de l'autre côté de la frontière, illustre le spécialiste, qui rappelle qu'en vue des achats de Noël, l'euro meilleur marché pourrait accentuer le tourisme d'achat. Pourtant, pas d'inquiétude chez les détaillants suisses. «Pour le moment, nous ne nous attendons pas à ce que le tourisme d'achat dans les régions frontalières augmente beaucoup», déclare Dagmar Jenni, directrice générale de la Swiss Retail Federation, l'association des entreprises de commerce de détail. Cela s'explique par le prix élevé du pétrole, qui rend les trajets en voiture nettement plus coûteux. D'autant que les règles d'entrée dans les pays, comme les tests anti-Covid, découragent certains acheteurs.

Impact sur les exportations

Un franc fort est fondamentalement mauvais pour l'économie d'exportation. «Ceux qui souffrent le plus sont les petites et moyennes entreprises qui exportent beaucoup ou exclusivement vers le marché de l'UE», explique Matthias Geissbühler. Les entreprises sont moins compétitives car les produits suisses deviennent plus chers pour ces acheteurs étrangers. Les grandes entreprises suisses actives au niveau mondial sont moins touchées, notamment car elles font beaucoup affaire dans la zone dollar. La monnaie américaine s'est même légèrement appréciée par rapport au franc cette année. «Cela compense quelque peu les éventuelles pertes en euros», déclare Matthias Geissbühler. Il ne s'agit donc pas d'une force unilatérale du franc, mais plutôt d'une faiblesse de l'euro: «La monnaie commune s'est affaiblie par rapport à presque toutes les autres grandes monnaies.»

Hausses de prix

Des augmentations de prix sont «généralement plus faciles dans un environnement où les taux d'inflation sont élevés et en raison des goulots d'étranglement de l'offre mondiale», relève le spécialiste de Raiffeisen. Le fait que la force du franc n'ait pas encore suscité d'inquiétude est également perceptible à la BNS. Jusqu'à présent, la Banque nationale suisse n'est pas intervenue sur le marché des changes à grande échelle, comme elle l'avait fait l'année dernière. «Mais cela pourrait changer si le taux de change de l'euro continue de glisser vers 1,05 franc», estime Matthias Geissbühler.

Adaptation nécessaire Le franc fort est un fardeau pour l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie MEM). La plupart des entreprises de ce secteur ont pu s'accommoder, dans une certaine mesure, d'un taux de change de l'euro comme celui de septembre, explique Ivo Zimmermann, responsable de la communication de l'association Swissmem. «Cela s'explique par le fait que l'inflation dans l'UE est beaucoup plus élevée qu'en Suisse.» La récente appréciation rapide du franc constitue toutefois une menace à l'exportation. «Pour de nombreuses entreprises qui produisent en Suisse et exportent la majorité de leurs produits, 1,05 franc par euro risque de ronger des marges déjà faibles et d'empêcher les investissements dans la numérisation et l'innovation.»