Röstigraben: Le français à l’école primaire attaqué à Berne et Bâle-Campagne

Une étude commandée par les cantons de Fribourg, Valais, Berne, Soleure, Bâle-Campagne et Bâle-Ville à l’Institut de plurilinguisme de l’Université de Fribourg conclut que la majorité des élèves alémaniques qui ne vont pas au gymnase ne savent pas parler français à la fin de leur scolarité. Le constat est diamétralement opposé pour l’anglais: 60% à 65% des élèves de 8e année atteignent les objectifs. L’étude montre que le français précoce n’est pas un avantage. Les enfants du canton de Berne apprennent le français dès la 3e, mais ils ne maîtrisent pas mieux la langue à la fin de leur parcours scolaire que les jeunes de Zurich qui ne commencent que deux ans plus tard. Le même constat est dressé entre les cantons d’Argovie, où le français est appris plus tard, et de Bâle-Campagne, selon les résultats de tests en 2021. Une autre étude de l’Université de Zurich datant de 2017 démontrait déjà que les élèves qui apprennent une langue plus tard le font de manière plus rapide et plus efficace que ceux qui ont pris des cours plus tôt.