Transports : Le français Alstom fournira de nouveaux trains à Melbourne

Alors que la crise des sous-marins se poursuit entre la France et l’Australie, le constructeur français a signé un contrat de plus de 327 millions de francs avec le département des Transports de l’État de Victoria. 25 nouveaux trains seront fournis.

Le constructeur français Alstom a signé un contrat pour fournir 25 trains de banlieue à Melbourne, la deuxième ville la plus peuplée d’Australie, pour un montant de 300 millions d’euros (plus de 327 millions de francs), a annoncé l’entreprise, lundi. «Conçus et fabriqués dans l’État de Victoria, en Australie, les trains seront composés au moins à 60% de matériaux locaux», indique le communiqué.