Le Français David Guetta à nouveau élu Meilleur DJ du monde

L’année 2023 est faste pour David Guetta. Depuis janvier, il a reçu le Brit Award du Meilleur producteur, le MTV Europe Music Award du Meilleur artiste électronique, le titre de Producteur de l’année du site spécialisé 1001tracklists et celui de DJ de l’année aux NRJ Music Awards, qui ont également sacré le Valaisan Nuit Incolore. En outre, au cours de ces douze derniers mois, le Parisien est devenu l’artiste français le plus streamé sur Spotify. Pour couronner le tout, il est également en lice aux Grammy Awards en 2024 pour le Meilleur enregistrement pop dance avec deux de ses titres: «One in a Million» et «Baby Don’t Hurt Me».