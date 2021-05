Cyclisme : Le Français Lafay s’offre une première sur le Giro

Victoire française sur le Giro: Victor Lafay (Cofidis) a remporté en solitaire la 8e étape du Tour d’Italie cycliste, samedi, à Guardia Sanframondi, et a ouvert son palmarès chez les professionnels.

Sur les pistes du Pape

Dimanche, la 9e étape, la plus difficile de la première semaine en théorie, comporte trois ascensions dans le massif des Abruzzes entre Castel di Sangro et Rocca di Cambio (158 km). Avant la montée finale (6,6 km) et les 1600 derniers mètres tracés sur une piste non bitumée dans la station de Campo Felice, où le pape Jean-Paul II est venu skier à plusieurs reprises.