«Je préfère en rigoler, je ne vais pas pleurer, confirme l’élève Marc Gicquel. Je suis juste content de pouvoir jouer. J’ai pensé que ça n’allait pas être possible. Dimanche soir à 20 heures, lorsqu’on a reçu l’autorisation de s’entraîner, on s’est tous retrouvés au stade, on se regardait, on riait un peu jaune, mais on était très contents de pouvoir taper la balle. On a tapé 40 minutes dans l’axe, on était rincés. On n’avait pas dormi la veille donc on était morts mais ça nous a fait du bien de prendre l’air. Je suis content de pouvoir jouer. Ils ont fait leur possible pour qu’on puisse jouer, je ne peux que les remercier pour ça.»