Espace : Le Français Thomas Pesquet nommé commandant de l’ISS

Le commandant de l’ISS est celui qui entre quotidiennement en liaison avec le sol et doit veiller à la bonne exécution des tâches assignées aux astronautes.

À ce poste, Thomas Pesquet sera le responsable des six autres membres avec qui il séjourne actuellement dans l’ISS (trois Américains, deux Russes et un Japonais).

«Faire un bon boulot»

«Tu as été un formidable coéquipier et tu vas être un formidable commandant!» lui a dit Akihiko Hoshide, qui était aux commandes de l’ISS depuis cinq mois. «Maintenant, c’est à mon tour d’essayer de faire un bon boulot pour garder la mission en sécurité, achever nos tâches opérationnelles et revenir vers ceux qu’on aime en bonne santé et heureux», a répondu l’astronaute français, en remerciant son collègue japonais pour son «travail fantastique».