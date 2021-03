Francophonie : Le français, un inconvénient au Canada? Face au tollé, une société s’excuse

Le français, l’un des inconvénients de la vie au Canada? En le suggérant sur son site, une société canadienne spécialisée dans l’immigration a provoqué un tollé dans la communauté francophone et forcé son PDG à présenter de plates excuses jeudi.

Pour résumer aux candidats à l’immigration les bons et les moins bons côtés de la vie au Canada, la société de consultants en immigration, MDC Canada, basée à Vancouver dans l’ouest anglophone du pays, a publié un tableau avec deux colonnes, les «pour» et les «contre».

Levée de boucliers

Face à cette levée de boucliers, le PDG de la société MDC Canada a retiré la publication et présenté ses excuses. «Aujourd’hui, nous avons eu retour de la colère et du mécontentement compréhensible de la communauté francophone», a déclaré David Allon, en français (et en anglais) dans le texte. «Nous voulions de ce fait présenter nos plus sincères excuses de façon publique.»