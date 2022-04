Football : Le Francfort de Djibril Sow prend une option sur la finale

Vainqueur sur la pelouse de West Ham (2-1), l’Eintracht Francfort est bien parti dans sa demi-finale de Ligue Europa. En Ligue Europa Conference, l’OM s’est incliné à Rotterdam contre Feyenoord (1-2).

Leipzig a été patient

Dans l’autre demi-finale, le RB Leipzig a dû patienter longtemps avant de faire sauter le verrou défensif des Glasgow Rangers et s'imposer 1-0, un score minimal au vu des occasions du club allemand qui présage d'un retour compliqué la semaine prochaine en Ecosse. Dans une RB Arena qui semblait se résigner à un match nul, le latéral espagnol Angelino a inscrit le seul but de la partie d'une reprise de volée du gauche à la retombée d'un corner dégagé par la défense écossaise. Ce but, son premier dans la compétition, est venu récompenser la domination jusque-là stérile des joueurs de Domenico Tedesco et permet au RB Leipzig, d'accomplir un petit pas supplémentaire vers la première finale européenne de sa jeune histoire.

L’OM perd mais garde espoir

À la 18e minute, Dessers a ouvert la marque après une passe décisive de Sinisterra en talonnade. L'ailier colombien, meilleur joueur de son équipe, a ensuite marqué tout seul le deuxième, d'une frappe déviée par Rongier (2-0, 20e). Marseille était alors loin de Tirana et de la finale du 25 mai. Mais alors qu'ils étaient vraiment asphyxiés, Payet et les siens ont trouvé un peu d'air sur une jolie action collective cette fois bien conclue par Dieng d'une frappe du droit (2-1, 28e). Sur le coup, on a pu constater que la charnière néerlandaise était suspecte et son gardien douteux. L'impression a été confirmée dix minutes plus tard avec l'égalisation marseillaise. Parti de Gerson, le mouvement a abouti à une reprise du Brésilien, irrésistible en ce moment, après être passé par Payet et Guendouzi, via une mauvaise intervention du gardien Marciano (2-2, 40e).