Genève: Le nombre de frelons asiatiques grandit à Genève

Les frelons asiatiques sont de plus en plus nombreux en Suisse, particulièrement de ce côté-ci de la Sarine, et Genève est même devenue leur capitale. Les plus récentes données de la task force affectée à cet insecte invasif indiquent en effet que la présence de ce dernier est bien plus importante au bout du Léman que partout ailleurs dans le pays, révèle «Le Matin Dimanche».