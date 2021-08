Russie : Le frère d’Alexeï Navalny condamné à 1 an de prison avec sursis

Oleg Navalny a été reconnu coupable vendredi d’avoir appelé les Russes à manifester en soutien à son frère malgré les restrictions sanitaires.

Un tribunal russe a condamné vendredi le frère de l’opposant russe Alexeï Navalny à un an de prison avec sursis pour son rôle supposé dans l’organisation de manifestations malgré la pandémie.

Le tribunal Preobrajenski de Moscou l’a reconnu coupable d’incitation à la violation des règles sanitaires interdisant les rassemblements à cause du Covid-19. Il a été «condamné à un an de prison avec sursis», a indiqué sur Twitter son avocat Nikos Paraskevov.

Un autre allié d’Alexeï Navalny, Nikolaï Liaskine, 39 ans, a été condamné vendredi à un an de restriction de ses déplacements pour les mêmes motifs. Il s’est notamment vu interdire de sortir de la maison entre 22 h et 6 h, ainsi que de participer à des manifestations et de quitter Moscou.