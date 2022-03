France : Le frère de Bilal Hassani a aussi été harcelé

La mère de Taha et Bilal s’est confiée sur l'adolescence compliquée de son fils aîné.

Bilal Hassani n’est pas le seul de la famille à avoir subi haine, menaces et harcèlement. Son frère aîné, Taha en a aussi été victime, comme l’a révélé leur mère, Amina Frühauf, à Purepeople. Celle-ci a quitté le Maroc pour étudier en France et «s'épanouir en tant que femme». Pour elle, il était essentiel d’apprendre à ses fils les notions de respect et d'ouverture d'esprit.