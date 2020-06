États-Unis

Le frère de George Floyd implore le Congrès

Au lendemain des obsèques de son frère, Philonise Floyd a imploré une commission de «mettre un terme à la souffrance» des Afro-Américains et d’ «entendre les appels» de la rue à réformer les forces de l'ordre.

Le frère de George Floyd devait être entendu mercredi au Congrès, qui se penche sur «la crise de violences et de racisme au sein de la police» des États-Unis, au lendemain de l’inhumation de cet Afro-Américain asphyxié par un agent blanc. La commission judiciaire de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, organise une série d’auditions pour appuyer une proposition de loi présentée en début de semaine et qui vise à «changer la culture» au sein de la police des États-Unis.

La police sur la sellette

Depuis, des foules de manifestants sont descendues dans les rues du pays – et même sur d’autres continents – pour réclamer justice et de profondes réformes au sein des quelque 18'000 services de police qui coexistent aux États-Unis (police municipale, shérifs des comtés, patrouille des Etats…).

Au niveau fédéral, le «Justice and Policing Act», soutenu par plus de 200 élus essentiellement démocrates, entend entre autres créer un registre national pour les policiers commettant des bavures, faciliter les poursuites judiciaires contre les agents et repenser leur recrutement et formation.