Rhodri Giggs reparle de l’affaire

Rhodri Giggs (44 ans), qui a lui aussi été joueur de football professionnel, s’est exprimé dans le podcast «Anything Goes». Il a dit qu’il était prêt à enterrer la hache de guerre, à condition que la star de Manchester United, aujourd’hui âgé de 47 ans et sélectionneur du Pays de Galles, s’excusait pour cette liaison. «Il ne s’est jamais vraiment excusé. Pas vraiment. Mais c’est passé maintenant. Nous devons aller de l’avant et je suis prêt à lui pardonner.» Les deux hommes ne se sont pas vus plus de deux fois en dix ans.

Ce n’est pas pour autant que Rhodri Giggs ait une haute opinion de son frère: «Il est égoïste et solitaire. Il a ruiné son image et donc son héritage à cause de son infidélité. Il a eu la meilleure carrière du monde, mais plus personne ne se souviendra de lui comme d’un sportif de classe mondiale.»