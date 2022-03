Suisse : Le fret transalpin passe de plus en plus par le rail

L’année passée, la part de marché du rail dans l’ensemble du fret transalpin a atteint 74,9%, «son plus haut niveau depuis trente ans».

Les améliorations apportées aux différentes infrastructures permettent désormais de faire passer des conteneurs plus hauts, des trains plus longs et plus lourds. «La demande a par conséquent beaucoup augmenté au cours de la première année d’exploitation», note l’OFT.