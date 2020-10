année 2020 «vraiment horrible»Le Fribourgeois Kinstaar arrête définitivement «Fortnite»

C’est une page qui se tourne. Après avoir fait partie durant plus de deux ans et demi des meilleurs joueurs mondiaux de «Fortnite», le Fribourgeois Kinstaar arrête définitivement la compétition sur le battle royale d’Epic Games. Le membre de la structure française Solary a officialisé la nouvelle lundi soir dans un message sur Twitter, revenant sur les raisons qui l’ont poussé à s’éloigner définitivement du jeu et de sa scène e-sport.