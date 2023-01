Twitch : Le Fribourgeois Kinstaar arrête le streaming et révèle «l’envers du décor»

Le Fribourgeois avait quitté Solary et était rentré en Suisse.

C’est une page qui se tourne pour Duong «Kinstaar» Huynh. Un peu plus de deux ans après avoir arrêté la compétition pour se lancer dans le streaming, l’ex-star mondiale de «Fortnite» a annoncé la semaine passée la fin prochaine de sa carrière sur Twitch . En août, le Fribourgeois de 22 ans reprendra ses études dans le domaine de l’informatique.

«L’envers du décor»

Dans un long message sur Twitter, Kinstaar explique avoir «vraiment compris l’envers du décor» du streaming en tant que créateur de contenus indépendant. L’ancien joueur pro chez Solary évoque ainsi les «sacrifices» que demande Twitch en termes de vie sociale et de temps libre pour garder de bons chiffres: «Même si vous streamez entre six et dix heures par jour, qui va s’occuper de vos réseaux sociaux? Il reste la vidéo YouTube à monter, TikTok, les stories Insta­gram à poster, Twitter…» Il confie qu’il avait commencé à «vivre pour les statistiques» sans s’en apercevoir, en suivant les tendances.