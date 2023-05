Hockey sur glace: Ludovic Waeber quitte Zurich pour la NHL

Ludovic Waeber quitte les Zurich Lions et profite de l'accord passé entre la NHL et la National League, selon lequel les joueurs ayant un contrat en cours avec un club de National League peuvent signer un contrat en NHL jusqu'au 15 juin. Sa future destination n’est pas encore connue.

Du mouvement chez les étrangers du ZSC

Chez les étrangers, le centre suédois Lucas Wallmark, sous contrat jusqu’en 2025, a demandé à être libéré de ses engagements et ne portera plus le maillot du ZSC. Les attaquants, le Canadien Justin Azevedo et l’Américain Garrett Roe, ne font plus partie de l’équipe tandis que le Français Alexandre Texier est reparti en NHL chez les Columbus Blue Jackets. Le gardien tchèque Simon Hrubec, le défenseur finlandais Mikko Lehtonen et l’attaquant finlandais Juho Lammikko restent par contre à Zurich la saison prochaine.