Hockey sur glace: Le Fribourgeois Ludovic Waeber se joint aux Florida Panthers

Il ambitionne ainsi de devenir le neuvième portier helvétique à défendre le filet de l’une des 32 organisations de la ligue professionnelle nord-américaine. Ses prédécesseurs: le Tessinois Paul Jaks, le Fribourgeois David Aebischer, le Bernois Martin Gerber, l’Appenzellois Jonas Hiller, le Zurichois Tobias Stephan, le Zurichois Reto Berra, le Valaisan Gilles Senn et le Bernois Akira Schmid.

Six ans après Berra

Ironie de l’histoire: un de ces cerbères a déjà pris place entre les poteaux des Panthers. Entre le 21 mars et le 3 avril 2017, Reto Berra a amorcé quatre matches (tous perdus) avec le club basé à Sunrise.

Deux ans plus tard, c’est le même Berra qui a barré la route à Waeber vers le poste de No 1 à Fribourg, qui l’a forcé à partir à Zurich et - peut-être - à se mettre en vitrine pour parvenir à séduire Florida.