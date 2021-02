Les frileux ont de quoi se réjouir: après quelques jours de froid glacial, de l’air plus doux va affluer vers la Suisse dès ce lundi, informe MeteoNews. Le mercure va donc grimper et ce, de manière fulgurante. Lundi, les températures avoisineront les 5 degrés. Le temps sera avant tout nuageux. Mardi, le froid ne sera plus qu’un pâle souvenir puisque les températures se situeront aux environs des 10 degrés.