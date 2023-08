Consommation: Le fromage suisse n’arrive plus à rivaliser avec l’étranger

Cette année, 28’000 tonnes ont été exportées au cours des cinq premiers mois, tandis que 30’500 ont été importées. Un ratio habituel et peu inquiétant, tempère la Fédération des producteurs suisses de lait (PSL) dans son dernier rapport. En effet, depuis plusieurs années la Suisse importe pendant des mois plus de fromage qu’elle n’en exporte. Mais les ventes à Noël et à la fin de l’année à l’étranger ont permis jusqu’ici de rééquilibrer la balance commerciale en notre faveur. Sauf qu’il devrait en aller autrement cette année.

Inflation et pouvoir d’achat en baisse

Il faut dire que, depuis 2007, l’UE et la Suisse échangent du fromage sans droits de douane. Ce qui accentue la pression concurrentielle sur nos fromages, qui sont plus chers que ceux fabriqués dans l’UE «en raison des coûts de production élevés et de la qualité supérieure du lait et des produits laitiers suisses», explique Reto Burkhardt, porte-parole de la PSL. Or, avec l’inflation en Europe, les produits haut de gamme du segment, donc les Suisses, souffrent et se vendent moins. Même tendance chez nous: les Helvètes, qui souffrent également de la baisse du pouvoir d’achat, se tournent vers des produits moins chers, soit des fromages importés.