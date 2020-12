Canton de Vaud : 20 ans de réclusion pour le meurtre d’une prostituée à Sullens

Un Français de 33 ans a été reconnu coupable, en France, d’avoir mortellement roué de coup et poignardé une jeune prostituée roumaine en 2016 en Suisse.

Un travailleur frontalier français de 33 ans a été condamné vendredi à 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises du Doubs à Besançon (F). Et cela pour avoir mortellement roué de coups et poignardé une jeune prostituée roumaine en 2016 à Sullens (VD).

Selon lui, il venait d’avoir un rapport sexuel tarifé avec elle lorsque deux hommes ont surgi et l’ont tuée, avant de lui ordonner de «faire le nécessaire» pour se débarrasser du corps. Il a ensuite transporté et abandonné le cadavre défiguré par les coups dans la forêt communale du Franois, dans le Jura français. Ses avocats, Me Emmanuelle Huot et Sylvain Cormier avaient plaidé la relaxe.