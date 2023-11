Le fuck you d’Adam Driver à un critique cinéma fait le buzz

L’acteur américain de 39 ans était l’invité d’un festival de cinéma en Pologne, dimanche 12 novembre 2023. Adam Driver, très critique envers Netflix et Amazon, était venu y défendre «Ferrari», dans lequel il campe Enzo Ferrari, fondateur de la marque du même nom. À la fin de la projection de ce long métrage signé Michael Mann, à voir dès le 26 décembre 2023, une session de questions-réponses entre le comédien et le public a été organisée. Et c’est là qu’une sortie de route verbale s’est produite.