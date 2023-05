Berne: Le fugitif de l’A6 dans un état stable après avoir été blessé par les balles de la police

La police bernoise a donné de nouvelles informations après la scène digne de «GTA» qui s’est déroulée sur l’autoroute A6 entre Thoune et Berne, dans la nuit de mercredi à jeudi. On savait vendredi que l’homme avait été grièvement blessé mais sans que soit précisée l’origine des blessures. La police indique désormais que c’est bel et bien les balles tirées par des agents qui les ont provoquées.

L’homme, dont on apprend aussi qu’il est âgé de 31 ans, avait roulé à contre-sens depuis Thoune en direction de Berne et avait réussi à voler une voiture de police civile qui faisait barrage dans la zone de Wankdorf, à Berne. C’est là que les tirs d’armes à feu se sont produits. «L’automobiliste se dirigeait tout droit sur les forces d’intervention, qui se sont senties menacées dans leur vie et intégrité corporelle et ont donc tiré», dit la police.