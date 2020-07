Délinquant sexuel en fuite

«Le fugitif est dangereux»

Un détenu zurichois s’est enfui pendant une sortie autorisée, mercredi à Rheinau (ZH). Le requérant d’asile purgeait une peine de prison de plusieurs années, notamment pour des délits sexuels.

Destiné à être renvoyé au Maroc, le fuyard est un requérant d'asile débouté. Le trentenaire, qui ne dispose d’aucune domicile fixe en Suisse, mesure 1m80 et a des cheveux courts et noirs. Au moment de sa fuite, il portait des shorts et un pull à manches longues.