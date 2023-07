Le fugitif soupçonné d’un double meurtre interpellé près d’Angers

Evadé de prison

Un important dispositif de plusieurs dizaines de gendarmes et policiers avait été déployé depuis lundi dans un secteur au nord d’Angers pour tenter de retrouver cet homme de 42 ans au «profil criminologique dangereux», qui faisait l’objet d’un avis de recherche et d’un appel à témoin depuis lundi soir.

Le suspect va être écroué dans le cadre du mandat d’amener qui le vise depuis son évasion, et placé en garde à vue, a précisé le procureur qui doit donner une conférence de presse dans le courant de l’après-midi. Le suspect purgeait au centre de détention d’Argentan deux peines, une criminelle et une correctionnelle, une de 12 ans pour tentative de meurtre par conjoint ou concubin et une peine correctionnelle de trois ans pour des atteintes aux biens aggravées.