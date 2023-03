Curriculum Vitae: Le futur directeur de l’USAM accusé d’avoir menti sur son CV

Henrique Schneider doit devenir le nouveau chef de l’Union suisse des arts et métiers le 1er juillet. Il doit succéder à Hans-Ulrich Bigler à la tête de l’USAM. Or, des recherches menées par la «NZZ am Sonntag» ont révélé que le futur chef aurait fortement enjolivé son CV. Il est également «fortement soupçonné de plagiat», comme le précise l’article du dominical. Les références aux auteurs des publications d’Henrique Schneider contiendraient des titres académiques ou des références à des études qui ne seraient pas exactes. Ainsi, il mentionne entre autres qu’il a étudié l’économie en Suisse, en Chine et aux États-Unis. Mais aucun document ne vient étayer cette affirmation.