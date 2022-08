Avions de combat : Le futur F-35 menace de nombreux emplois chez Ruag

C’est le plus efficace, le plus durable, le moins cher et donc l’avion de combat le plus adapté pour la Suisse, selon l’armée lors de la présentation du F-35 à Emmen, en mars dernier. Autre avantage mis en avant par Berne: le jet américain se démarque aussi par ses faibles coûts d’entretien. En effet, sur une durée d’exploitation de 30 ans, il doit coûter 2 milliards de moins que ses concurrents. Mais ces faibles coûts menacent de ce fait l’emploi chez Ruag qui sera chargé de la maintenance, selon plusieurs journaux alémaniques, dont l’«Aargauer Zeitung».