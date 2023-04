Suisse: Le futur mémorial des victimes du nazisme verra le jour à Berne

Le mémorial en souvenir des victimes du nazisme à Berlin. AFP

Les victimes de l’Holocauste et des persécutions nazies auront bientôt un mémorial en ville de Berne. Le Conseil fédéral a décidé mercredi d’accorder 2,5 millions de francs pour sa réalisation.

Ce mémorial avait été proposé via deux motions déposées en 2021, l’une par le sénateur Daniel Jositsch (PS/ZH), l’autre par le conseiller national Alfred Heer (UDC/ZH). Les deux textes avaient passé haut la main au Parlement, avec le soutien du Conseil fédéral qui estimait lui aussi qu’il était primordial de perpétuer le souvenir des six millions de Juifs assassinés, ainsi que de toutes les autres victimes du nazisme. Une mission d’autant plus importante que les survivants et témoins de cette époque ne sont bientôt plus là.

Un lieu accessible à tous

Après discussions pour trouver le meilleur emplacement, il s’avère que la meilleure option est la ville de Berne, indique le Département fédéral des affaires étrangères dans un communiqué. «Le futur mémorial verra le jour à un point central de la ville, accessible à tous», affirme-t-il, sans en préciser encore le lieu exact.

Avec ce mémorial, «la Confédération et la ville de Berne envoient un signal important contre le génocide, l’antisémitisme et le racisme et pour la démocratie, l’État de droit, la liberté et les droits individuels fondamentaux», souligne le DFAE. Le mémorial aura aussi un impact au-delà des frontières nationales, espère-t-il.

À noter que les 2,5 millions de francs prévus par la Confédération pour la conception du projet, l’appel d’offres public et à la réalisation du mémorial, proviennent d’un fonds allemand créé en 1962 pour l’indemnisation des victimes suisses du nazisme. Mais plus personne n’y fait appel. Du coup, il sera mis à disposition du mémorial.

Enfin, la Confédération soutient encore le canton de Saint-Gall dans la planification et la réalisation d’un lieu de médiation et de mise en réseau transfrontalier national, fait encore savoir le Conseil fédéral. Ce site doit être consacré en particulier à la politique des réfugiés et aux événements dramatiques qui lui sont liés.

Les organisations faîtières juives saluent En créant ce mémorial, le Conseil fédéral accède ainsi aux demandes des organisations faîtières juives, saluent la Fédération suisse des communautés israélites et la Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse mercredi. Qui rappellent que le concept de ce futur lieu du souvenir a été élaboré par un groupe créé à l’initiative de l’Organisation des Suisses de l’étranger. Outre la FSCI, la Communauté de travail judéo-chrétienne (CJA), les Archives d’histoire contemporaine (AfZ) de l’EPFZ et le Centre d’études juives de l’Université de Bâle y ont participé.