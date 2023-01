Genève: Le quartier des Cherpines suscite des oppositions

Genève : Le futur quartier des Cherpines suscite des oppositions

L’urbanisation de la zone des Cherpines, à cheval entre Plan-les-Ouates et de Confignon, suscite des remous. Alors que le plan localisé de quartier (PLQ) «Cherpines II» est encore à l’étude au sein des conseils municipaux des deux communes précitées, diverses associations ont crié haut et fort lundi matin leur désaccord avec ce projet qui prévoit l’érection de 2800 logements et l’accueil de 7000 habitants (le PLQ Rolliet, fort de 1000 logements pour 2500 habitants, est déjà acté). Ainsi, les associations «Cherpines autrement», «Sauvegarde Genève», «Pour la sauvegarde de Confignon et environs» et «Nature et patrimoine du Val d’Aire» ont-elles brandi, bien en amont, la menace d’un référendum, avec le mot d’ordre suivant: «La surdensité, ça suffit!»

Défiance vis-à-vis des élus

«Stopper la croissance»

De façon générale, les opposants à la densification des Cherpines ne contestent pas qu’une crise du logement sévit à Genève, mais considèrent que «plus on construit, plus il y a de monde. Il faut stopper la croissance.» Jean Hertzschuch, président de «Cherpines Autrement» et de «Sauvegarde Genève» interroge: «Va-t-on galvauder nos terres à l’infini? On ne peut plus continuer comme cela!», alors que Margareth Robert-Tissot, présidente de «Pour la sauvegarde de Confignon et environs», affirme que «oui, on a besoin de logements, mais autrement. La biodiversité est notre survie, le béton notre perte.»