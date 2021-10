Bourse : Le futur réseau social de Donald Trump flambe à Wall Street

L’alternative à Facebook, Twitter et YouTube selon l’ancien président américain prépare son entrée en Bourse.

Après avoir été suspendue à de multiples reprises vendredi matin, l’action de Digital World Acquisition Corp s’est envolée et a terminé en hausse de 107,03% à 94,20 dollars. Son prix avait décollé d’environ 200% un peu plus tôt dans la journée après avoir déjà grimpé de plus de 350% jeudi à la clôture. En se basant sur les chiffres les plus récents, la valeur boursière du groupe atteignait les 3,2 milliards de dollars. Un montant impressionnant pour une entreprise récente, jusqu’alors confidentielle et sans activité commerciale.