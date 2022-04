Suisse : Voici à quoi ressemblera le sarcophage des déchets nucléaires suisses

La Suisse mise sur le stockage en profondeur des déchets nucléaires, dans l’argile. Le dépôt à des centaines de mètres sous terre est un énorme chantier non sans défi.

Référendum?

C’est dans une bande comprise dans le nord-est de la Suisse proche de la frontière allemande, que les exigences relatives à l’épaisseur et à la profondeur de l’argile sont les mieux remplies, selon les experts. C’est dans cette zone que se situent les trois domaines d’implantation potentiels pour un dépôt en profondeur, appelés Jura-est, Nord des Lägern et Zurich nord-est.

Les exploitants des centrales devraient annoncer leur préférence en septembre. Le Conseil fédéral prendra probablement sa décision en 2029 et la soumettra à l’approbation de l’Assemblée fédérale en 2030. Les Suisses devront par ailleurs se prononcer lors d’un référendum sur le sujet si les opposants récoltent 50’000 signatures.

170 expériences réalisées

Plus de 170 expériences ont été réalisées pour simuler les différentes phases – mise en place des déchets, scellement des galeries, surveillance – et reproduire tous les effets physiques et chimiques imaginables.