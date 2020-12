Mobilité : Le futur tram lausannois sur de bons rails

Le canton de Vaud et la ville de Lausanne se sont entendus avec les commerçants et les milieux économiques pour garantir les performances de circulation du tram tout en préservant l’accessibilité aux voitures.

En février, après des années de bras de fer, la ville et le canton avaient signé un accord avec Toto Morand pour abandonner la rampe Vigie-Gonin et ainsi préserver la forêt du Flon.

La ville de Lausanne et le canton ont trouvé un accord avec les commerçants et les milieux économiques concernant le dossier du futur tram Lausanne-Renens. Cet arrangement garantit les performances de circulation du tram et des Bus à haut niveau de service (BHNS) tout en préservant l’accessibilité du centre-ville aux voitures.