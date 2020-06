Winterthur (ZH)

Le fuyard était connu par la police dans «tout le canton»

L’homme qui s’est immolé, mercredi à Winterthur, après avoir fui un contrôle de police était connu des forces de l’ordre pour de nombreux délits.

Un Suisse de 25 ans avait refusé de s’arrêter à un contrôle de police, mercredi après-midi, dans la ville Winterthur (ZH). Il avait forcé le passage et avait pris la fuite avec son véhicule avant de s’immoler. Selon le «Landboten», l’homme est connu de la police depuis des années et dans toute la région. Il aurait commis de nombreux délits mineurs et serait l’auteur d’un vol. D’après ces informations, l’acte de la victime de se mettre le feu ne serait pas lié à une appartenance à un groupe extrémiste.