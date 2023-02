Inde: le G20 Finances échoue à s’accorder sur une déclaration en commun

Inde : Le G20 Finances échoue à s’accorder sur une déclaration commune

Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ont achevé samedi leurs discussions. Mais Moscou et Pékin ont refusé d’approuver un communiqué condamnant la guerre en Ukraine.

Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ont achevé samedi en Inde leurs réunions sans parvenir à un communiqué commun, en raison de divergences avec la Chine et la Russie à propos de la guerre en Ukraine. Réuni depuis vendredi à Bangalore, le G20 Finances tentait de s’accorder sur des solutions face aux défis posés par l’économie mondiale, dans un contexte de poussée inflationniste.

L’Inde, qui assure la présidence du G20, a publié samedi à l’issue des réunions un «résumé» des discussions, mais pas de communiqué commun. «La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine» avec «différentes évaluations de la situation et des sanctions», indique le document. Une annotation précise qu’au sein du G20, seules la Chine et la Russie n’ont pas approuvée en raison de deux paragraphes concernant l’Ukraine.

Les représentants de la Russie et de la Chine n’ont pas signé le libellé sur l’Ukraine, arguant que leur rôle était de «traiter des questions économiques et financières», a précisé devant la presse un haut responsable indien, Ajay Seth. L’an dernier, lors de précédentes réunions du G20 Finances, sous présidence indonésienne, aucun communiqué commun n’avait pu non plus être rédigé.

Discussions difficiles

«Il s’agit d’une guerre»

L’Allemagne et la France ont plaidé vendredi pour l’inscription du terme «guerre» au communiqué final du G20 Finances. En Ukraine, «il s’agit d’une guerre. Et cette guerre a une cause, une seule cause, et c’est la Russie et [le président russe] Vladimir Poutine», avait souligné le ministre allemand des Finances, Christian Lindner.