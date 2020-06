Afrique

Le G5-Sahel veut amplifier des gains fragiles

La France et ses alliés du Sahel se sont réunis mardi en Mauritanie. Ils se sont félicités des progrès contre les djihadistes bien qu’il reste beaucoup à faire.

Les pays du Sahel et la France ont exprimé mardi à Nouakchott leur volonté d’amplifier les progrès enregistrés selon eux contre les djihadistes ces derniers mois, tout en admettant l’ampleur des défis susceptibles de les remettre en cause.

À l’issue de ce sommet, le tableau demeure sombre dans la région entraînée par une spirale amorcée en 2012 dans le nord du Mali. Les violences djihadistes et intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et causé une grave crise humanitaire persistent. Les États n’exercent plus leur autorité sur de vastes territoires. Les trafics prolifèrent et la crise menace de s’étendre au-delà du Sahel, à la Côte d'Ivoire par exemple.