Scrutin à Hong Kong : Le G7 dénonce une «érosion» de la démocratie

Le G7 et l’UE ont dénoncé lundi une «érosion» de la démocratie à Hong Kong, où le scrutin réservé pour la première fois aux candidats «patriotes» a été salué comme un succès par la cheffe de l’exécutif.

À peine 30% des Hongkongais, soit 1,3 million de votants sur 4,5 millions d’électeurs, ont choisi dimanche leur Conseil législatif, nommé en vertu d’un nouveau système électoral imposé par Pékin, qui a drastiquement réduit le nombre des sièges pourvus au suffrage universel et réservé le droit d’être candidat aux seuls «patriotes». Il s’agit du taux de participation le plus bas depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine par le Royaume-Uni en 1997 et même depuis la première élection directe de membres du Conseil législatif, en 1991.