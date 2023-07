Le G7 promet des engagements sur le long terme pour l'Ukraine

Les pays membres de l’Otan sont réunis mardi et mercredi à Vilnius, la capitale de la Lituanie.

Les membres du G7 présentent mercredi un plan d’engagements à long terme pour la sécurité de l’ Ukraine , au deuxième jour d’un sommet de l’ Otan qui a déçu les espoirs de Kiev d’obtenir un calendrier précis d’adhésion à l’Alliance. «Nous allons discuter et nous allons nous battre pour ces garanties de sécurité pour l’Ukraine», a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son arrivée, après avoir vertement reproché la veille aux dirigeants de l’Otan leurs atermoiements qui encouragent Moscou à continuer à semer «la terreur» dans son pays.

Comme l’aide militaire à Israël

Le chef d’État ukrainien doit s’entretenir en tête-à-tête avec plusieurs dirigeants dont le président américain Joe Biden, qui plaide pour un modèle similaire à celui conclu avec Israël, en vertu duquel Washington s’est engagé à fournir à une aide militaire substantielle dans la durée. L’objectif est d’afficher un soutien à Kiev afin de l’aider à combattre la Russie et à contrer de futures agressions.

«La déclaration multilatérale va envoyer un signal fort à la Russie: le temps ne joue pas en sa faveur», a souligné Amanda Sloat, conseillère de la Maison Blanche pour les Affaires européennes, à quelques heures de cette annonce avec les autres dirigeants du G7 – États-Unis, Royaume-Uni, France, Canada, Allemagne, Italie et Japon.

Engagement occidental

Selon le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, le texte commun réaffirmera l’engagement des occidentaux «à veiller à ce que l’Ukraine ne soit plus jamais vulnérable au type d’agression que celle commise par la Russie». Concrètement, il constituera un cadre pour la conclusion ultérieure d’accords bilatéraux entre ces pays et Kiev, détaillant les armes qu’ils fourniront. Les bailleurs de fonds occidentaux ont déjà envoyé des armes d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards d’euros à l’Ukraine pour l’aider à lutter contre l’invasion russe.

Mardi, l’Allemagne a déclaré qu’elle fournirait davantage de chars, de missiles de défense Patriot et de véhicules blindés, pour une valeur de 700 millions d’euros supplémentaires. La France a annoncé l’envoi en Ukraine de missiles à longue portée Scalp, et une coalition de 11 nations a indiqué qu’elle commencerait à former les pilotes ukrainiens sur des avions F-16 à partir du mois prochain.