Coronavirus : Le G7 va donner un milliard de doses de vaccin aux pays pauvres

Les États-Unis se sont engagés à fournir la moitié de ces vaccins, soit 500 millions de doses, tandis que Londres fournira 100 millions de doses.

«Devoir humanitaire»

L’achat de 500 millions de doses de vaccins de Pfizer/BioNTech afin d’en faire don à d’autres pays est «la plus grosse commande et donation de vaccins réalisée par un seul pays et un engagement du peuple américain à aider à protéger les populations du monde entier contre le Covid-19», a souligné l’exécutif américain. Ces vaccins seront distribués «à 92 pays» défavorisés à travers le dispositif Covax, mis en place pour assurer une distribution équitable des vaccins.

Les pays africains ont un besoin urgent

Or, si une partie de la population des pays riches reprend une vie normale grâce à la vaccination, ces progrès sont encore fragiles et doivent être étendus aux pays moins favorisés. Covax ne parvient pas à fonctionner à plein régime. Au 4 juin, le dispositif avait livré plus de 80 millions de doses dans 129 pays et territoires, bien moins que prévu.