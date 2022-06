Diplomatie : Le G7 veut élargir le front des démocraties face à Moscou et Pékin

En conviant cinq pays émergents, exposés aux risques de crise alimentaire, le G7, réuni en sommet en Bavière, cherche notamment à attirer dans «son» camp l’Inde, le Sénégal et l’Afrique du Sud.

Pour l’hôte du sommet du G7, le chancelier allemand Olaf Scholz (à droite, qui reçoit ici le président du Sénégal, Macky Sall), cette invitation doit montrer que la «communauté des démocraties» ne se résume pas à «l’Occident et aux pays de l’hémisphère nord».

Les dirigeants de l’Inde, de l’Argentine, du Sénégal, de l’Indonésie et de l’Afrique du Sud, ainsi que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, se sont joints lundi après-midi aux discussions menées par les dirigeants du G7 – Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni –, au château d’Elmau, au pied des Alpes bavaroises.

Pour l’hôte du sommet, le chancelier allemand Olaf Scholz, cette invitation doit montrer que la «communauté des démocraties» ne se résume pas à «l’Occident et aux pays de l’hémisphère nord». Dans un G7 dominé par la guerre de la Russie contre l’Ukraine, mais aussi les crises climatique et alimentaire, «dialoguer avec ces pays essentiels» jouant des «rôles de leaders régionaux» est une «bonne chose», explique Thorsten Brenner, directeur du laboratoire d’idées Global Public Policy Institute.

«Le G7 doit faire comprendre que si c’est bien la guerre de la Russie, et non les sanctions, qui contribue aux problèmes de sécurité alimentaire mondiale, l’Occident, de son côté, assume la responsabilité de faire progresser la sécurité alimentaire dans les pays les plus vulnérables», estime Thorsten Brenner.