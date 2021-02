Diplomatie : Le G7 veut faire de 2021 «un tournant pour le multilatéralisme»

Réunis lors du sommet virtuel, les dirigeants des Etats-Unis, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Italie, du Canada et du Japon entendent rapidement refermer le chapitre Donald Trump.

«Nous allons travailler ensemble avec les autres pour faire de 2021 un tournant pour le multilatéralisme et pour façonner une reprise qui promeuve la santé et la prospérité de nos peuples et de notre planète», ont déclaré les dirigeants des Etats-Unis, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Italie, du Canada et du Japon dans un communiqué après leur entretien en présence des chefs de l’Union européenne.