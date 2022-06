Economie: Le G7 voudrait plafonner le prix du pétrole russe

Économie : Le G7 voudrait plafonner le prix du pétrole russe

Réunis en sommet en Allemagne, les pays du G7 envisagent de s’attaquer au prix du pétrole russe, car il représente une source importante de revenus.

Les dirigeants du G7 réunis en sommet en Allemagne vont lancer les travaux visant à mettre en place un mécanisme de plafonnement du pétrole russe , afin de frapper une importante source de revenus de Moscou , a dit un haut responsable de la Maison-Blanche. Le G7 va «demander aux ministres de travailler d’urgence à l’élaboration d’un plafonnement des prix du pétrole, en consultant les pays tiers et le secteur privé, dans le but de mettre en place un tel plafonnement», a assuré ce responsable à quelques heures de la fin du sommet.

Le communiqué final attendu à l’issue de cette réunion qui se déroule dans le sud de l’Allemagne va donc inclure un accord de principe sur la mise au point de ce mécanisme inédit et complexe qui viserait à empêcher la Russie de vendre son pétrole au-delà d’un certain prix.

«Pas en avant assez spectaculaire»

Parvenir à un consensus sur ce sujet serait «un pas en avant assez spectaculaire» et «l’un des résultats les plus significatifs» du G7, avait estimé la veille le principal conseiller diplomatique du président américain, Jake Sullivan. Il avait toutefois reconnu la difficulté technique d’un tel projet : «Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons sortir de nos tiroirs comme si c’était une méthode déjà testée et approuvée… c’est un concept nouveau».