Cannes 2023: l’amfAR lève 16 millions pour la recherche contre le sida

L’amfAR, fondation américaine contre le sida, a levé près de 16 millions d’euros (15,5 millions de francs) à son gala annuel jeudi à Antibes, sur la Côte d’Azur. La soirée, qui se tient chaque année en marge du Festival de Cannes, a réuni de nombreuses célébrités dont Leonardo DiCaprio, venu sur la Croisette présenter le dernier film de Martin Scorsese, «Killers of the Flower Moon».

Un portrait de l’acteur star, peint par l’artiste britannique Damien Hirst et intitulé «Beautiful Leonardo DiCaprio looking away», a été vendu pour 1,2 million d’euros lors des enchères organisées durant la soirée. Celles-ci ont totalisé à elles seules 7,4 millions d’euros.

Animée par la rappeuse et actrice Queen Latifah, la soirée, qui rassemble des centaines d’invités, a réuni une flopée de personnalités, dont l’actrice Eva Longoria, les mannequins Heidi Klum, Helena Christensen et Alessandra Ambrosio ou encore l’influenceuse Georgina Rodriguez.

Un portrait par le père de Robert De Niro mis aux enchères

Des stars ont aussi rendu hommage à Tina Turner, légende du rock décédée mercredi à l’âge de 83 ans. «Elle nous a donné tout ce que nous pouvions désirer, et plus encore, et nous devrions simplement la célébrer (…) et continuer à apporter l’amour et la lumière qu’elle a apportés», a déclaré à la presse Queen Latifah.