On a testé : Le Galaxy S22+ et ses photos de nuit sur le banc d’essai

1 / 3 Le Galaxy S22+ présente un dos avec des tranches moins arrondies que par le passé. 20 minutes Son module photo intègre désormais un capteur principal de 50 Mpx. 20 minutes À l’avant, il affiche une superbe dalle de 6,6 pouces Amoled Full HD+ (2340 x 1080 pixels) plus lumineuse que par le passé. 20 minutes

Samsung a récemment mis à jour sa gamme Galaxy S avec trois nouveaux modèles phares pour le marché Android. Si le digne héritier du Galaxy Note, le Galaxy S22 Ultra, vaisseau amiral qui intègre désormais un stylet S Pen, a particulièrement fait parler de lui, ses deux petits frères, les Galaxy S22 et S22+, ont aussi des qualités à revendre. C’est le plus grand de ces deux modèles, le S22+, qui a fait l’objet de notre test ces derniers jours, avant sa commercialisation ce vendredi.

Design quasi inchangé

Équipé d’un superbe écran plat de 6,6 pouces (contre 6,1 pouces pour le S22 et 6,8 pouces pour le S22 Ultra), il se situe dans la droite lignée de son prédécesseur, le S21+, dont il reprend le design aux finitions soignées dans des dimensions un chouïa réduites: on gagne en effet 0,4 mm en épaisseur (7,6 mm, contre 8 mm pour le S21+), 4,1 mm en longueur (157,4 mm, contre 161,5 mm pour son prédécesseur) et 4 g sur la balance (196 g, contre 202 g auparavant). Au dos, où les arêtes sont désormais moins arrondies, le module photo garde sa disposition alignée. Il se compose d’un appareil photo principal de 50 Mpx (f/1.8), d’un téléobjectif de 10 Mpx (f/2.4, zoom optique 3x) et d’un ultra-grand angle de 12 Mpx (f/2.2). Une caméra à selfie de 10 Mpx (f/2.2) complète l’arsenal.

Test photo

Samsung ayant basé la communication autour de ses nouveaux smartphones référence en mettant en avant la «Nightography», à savoir la photo de nuit, c’est cette aptitude que nous avons voulu tester. Comme le S22, le S22+ embarque un capteur que Samsung annonce 23% plus grand par rapport à celui des modèles précédents. Cela signifie qu’il est censé capter davantage de lumière et être donc plus performant en basse luminosité que par le passé, grâce aussi au traitement logiciel et à un système de stabilisation améliorés.

Dans la continuité des appareils premium de Samsung, le S22+ se révèle être un très bon photophone offrant une plage dynamique étendue. La gestion des hautes lumières est bien maîtrisée et permet de restituer un bon contraste et de nombreux détails. Si nous n’avons pas été bluffés par les nouvelles fonctions de «Nightography» annoncées comme «révolutionnaires» par Samsung, il faut avouer que l’appareil s’en sort plutôt bien en basse luminosité, surtout lorsqu’on utilise son capteur principal. Que ce soit dans de bonnes conditions de luminosité, qu’en conditions de luminosité réduite, le S22+ est capable de restituer des couleurs fidèles à la réalité, comme on peut le voir dans les exemples ci-dessous. Notons tout de même qu’en conditions de quasi-obscurité, le système peine à effectuer une mise au point correcte sur des objets rapprochés.

1 / 18 Un cliché en plein jour avec le capteur principal (zoom 1x). 20 minutes Le même lieu, de nuit. 20 minutes Mode portrait (zoom 3x). 20 minutes

Puissance au rendez-vous

Ce smartphone sous Android 12 est équipé, en Europe, d’un processeur Exynos 2200 de Samsung gravé en 4 nanomètres (contre Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm aux États-Unis) avec 8 Go de mémoire vive. En le passant à la moulinette d’un test de performances (multicœur) avec l’app Geekbench 5, il obtient un score honorable de 2957 points (contre 4775 points pour le puissant iPhone 13 Pro Max). Il se place ainsi parmi les meilleurs smartphones de l’univers Android. Difficile de déceler des problèmes de puissance. La fluidité est au rendez-vous, notamment lors de séances de jeu. Le mérite revient aussi au taux de rafraîchissement de la belle dalle Amoled dynamique 2X qui varie de 48 Hz à 120 Hz (contre 1 Hz à 120 Hz sur le S22 Ultra).

Du côté de l’autonomie, la batterie de 4500 mAh (contre 3590 mAh pour le S22 et 5000 mAh pour le S22 Ultra) permet de tenir une journée et demie, mais cela dépend évidemment de l’utilisation. Comparé au S22, le nouveau modèle «Plus» bénéficie désormais de la recharge rapide à 45 W (deux fois moins sur le S22), pour autant qu’on achète le bon chargeur. Samsung n’inclut en effet aucun accessoire dans la boîte, hormis un câble USB-C.

Conclusion

Avec cette nouvelle fournée à l’esthétique léchée, Samsung ne révolutionne pas le marché du smartphone, mais peaufine les fleurons de sa gamme et du marché Android. Modèle intermédiaire entre le S22, dont il partage beaucoup de caractéristiques, et le vaisseau amiral S22 Ultra aux allures de Galaxy Note, le S22+ se présente comme un bon compromis. Sa taille, moins imposante que son grand frère, offre une bonne prise en main et est plus confortable que le plus petit modèle pour regarder des vidéos, notamment. Puissant, il se révèle être aussi un photophone de qualité, même si on s’attendait à de meilleurs résultats de nuit.

Il sera commercialisé à partir du 25 février au prix de 1079 francs en version 256 Go, contre 829 et 879 francs pour le S22, respectivement en 128 Go et 256 Go, et 1319 pour le Galaxy S22 Ultra.