Le Galaxy S23 Ultra, en tête des ventes des smartphones premium Android

Après le Galaxy S22 Ultra, devenu l’héritier de feu la gamme Galaxy Note, Samsung a lancé il y a quelques mois un successeur encore plus abouti sur le segment premium: le Galaxy S23 Ultra. Avec succès, si on en croit le classement publié cette semaine par le cabinet Canalys concernant les ventes de smartphones haut de gamme (de 500 dollars et plus) toutes marques confondues. L’appareil est en effet devenu le smartphone Android premium qui s’est le mieux vendu au premier trimestre 2023. Le dernier fleuron du géant sud-coréen se place à la 5e place du classement dominé par Apple: l’iPhone 14 Pro Max arrive en effet en tête, suivi de l’iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 et l’iPhone 13. Il faut atteindre la 13e place pour trouver l’un des deux seuls smartphones classés dans le top 15 qui ne sont pas conçus par Apple ou Samsung. Il s’agit du Xiaomi 13, devant le Huawei Mate 50 (14e).