France : Le gamer «Mr WaynZ» risque 20 ans de prison

Pour des viols et une tentative de meurtre, un ancien youtubeur français risque une lourde condamnation.

Vingt ans de réclusion criminelle ont été requis jeudi contre l’ancien gamer «Mr WaynZ» , jugé aux assises de Paris pour avoir violé deux conjointes et tenté de tuer en 2019 une troisième compagne qu’il venait de séquestrer et d’agresser sexuellement.

De son vrai nom Yannick N., cet ancien youtubeur influent de 34 ans avait fait de sa communauté virtuelle un «territoire de chasse», en quête de victimes «fragiles» qu’il plaçait sous son «emprise», a estimé l’avocat général Philippe Courroye, fustigeant un homme «manipulateur» et «structurellement dangereux dans son rapport aux femmes».

«Dans un jeu vidéo sur Janus»

Ecroué depuis octobre 2019, le trentenaire est notamment accusé d’avoir tenté de tuer Cécilia (prénom modifié) le 20 janvier 2019 dans son appartement parisien en l’étranglant, après lui avoir imposé des attouchements sexuels et l’avoir séquestrée. Ce sont ses cris et appels aux secours qui alerteront les policiers.

Au cours de l’enquête, trois autres victimes avaient émergé, dont une jeune femme qui aurait été violée à plusieurs reprises par l’accusé, avec qui elle a entretenu une relation entre 2007 et 2013 et eu un enfant. L’accusé avait rencontré trois de ses victimes présumées dans la sphère des jeux en ligne et était suivi par 220’000 abonnés sur sa chaîne YouTube.