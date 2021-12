Incendie meurtrier d’Oberhelfenschwil (SG) – «Le garçon pleurait et la fille criait»

Une véritable tragédie secoue la localité saint-galloise d’Oberhelfenschwil. Jeudi, aux alentours de 3h du matin, un incendie s’est déclaré dans une maison individuelle. Deux personnes, un homme de 50 ans et une femme de 46 ans, ont été retrouvées sans vie dans les décombres. Leurs deux enfants âgés de 12 et 14 ans sont sains et saufs après avoir pu s’extraire de la bâtisse à temps.

Denny Bauermeister, un voisin de la famille, s’est rendu sur place alors que la maison était encore en feu. «Le petit garçon pleurait et la fille criait. Le garçon m’a dit que ses parents étaient toujours à l’intérieur. On est rentré dans la maison et on est monté au premier étage. Mais on n’a pas pu aller plus loin car il y avait trop de fumée.» Il dit avoir essayé de réveiller les parents en donnant des coups de pied contre les escaliers. Mais à son avis, ils devaient déjà être inconscients à ce moment-là.

Un compte pour les dons

Les parents étaient bien connus dans le village. Toni Hässig, le président de la commune, confirme: «J’étais consterné en apprenant que les deux n’avaient toujours pas été retrouvés.» Selon lui, ils étaient bien intégrés dans le village et appréciés de tous. «Ils participaient activement à la vie communautaire. Il assure que les enfants sont bien pris en charge et qu’ils passeront Noël dans un lieu sûr et chaleureux. La commune a par ailleurs ouvert un compte sur lequel les gens peuvent verser des dons pour les soutenir dans cette épreuve difficile.

Michael Schmid, expert en pédopsychiatrie à Saint-Gall, estime qu’il est primordial que les enfants aient de la stabilité et soient pris en charge dans un environnement qui leur est familier. «Sans soutien adéquat de la part de leur entourage social direct, ils pourraient subir de troubles du stress post-traumatique.» Selon lui, il est important que les enfants ne soient pas directement envoyés chez un psychiatre. «Ils doivent d’abord être pris en charge par leur entourage.»

Retrouver une routine

Il conseille de se comporter avec eux de la manière la plus authentique que possible. Et de ne surtout pas faire comme si tout était normal. Selon lui, il faut se montrer compréhensif face à leur douleur et leurs sentiments. Et pour finir, il est aussi important de retrouver rapidement une routine et un retour aux activités du quotidien, comme aller à l’école.